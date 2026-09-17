Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en México correspondiente a agosto sufrieron una caída. De acuerdo con el reporte mensual de la firma especializada en M&A, Seale & Associates durante el mes pasado se anunciaron 9 transacciones, con operaciones relevantes en sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, bienes raíces, servicios, infraestructura y logística. Una caída de cinco operaciones con respecto al mes anterior y una disminución de cuatro transacciones comparado con el mismo periodo del año pasado.

“El mercado mexicano de M&A continúa generando oportunidades para compradores estratégicos e inversionistas. Más allá de las variaciones mensuales en el número de operaciones, seguimos observando interés en activos de calidad y transacciones con una clara lógica estratégica”, dijo Sergio García del Bosque, managing director de Seale & Associates en un comunicado.

En el acumulado de enero a agosto, el mercado mexicano registra 92 transacciones anunciadas por un valor revelado de u$s 11,610.8 millones, reflejando un entorno en el que compradores estratégicos e inversionistas continúan identificando oportunidades y desplegando capital en distintos sectores de la economía.

La actividad mantiene una composición diversificada. Minería continúa como el sector con mayor número de transacciones en lo que va del año, con 16 operaciones, equivalentes al 17.4% del total, seguido por bienes raíces con 15 transacciones y servicios financieros con 10.

Entre las operaciones anunciadas durante agosto destaca la adquisición de Axtel por parte de 4 Tech Plus, representada por Tomás Milmo Santos,cofundador y co-presidente del Consejo de Administración de Axtel, con un valor de u$s 632 millones, así como la adquisición del 62.2% de Afore Invercap por parte de Afore Coppel, por US$264 millones.

El mes también registró operaciones en sectores como bienes raíces, servicios, infraestructura y logística.

“Sectores clave y atractivos como infraestructura, telecomunicaciones y servicios financieros están siendo termómetro del interés en el país. Esta diversidad reflejada durante agosto indica que existe capital disponible para oportunidades que ofrecen perspectivas atractivas de crecimiento de largo plazo”, señaló García del Bosque.

Según el reporte de TTR Data, que también analiza las M&A durante agosto, en Latinoamérica, México ocupa el tercer puesto en volumen de operaciones, con 166 transacciones que también incluyen las de venture capital, un 17% menos interanual. La firma de datos también reporta una disminución del 17% en el valor monetario.