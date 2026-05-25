En la sesión de apertura de este lunes, 25 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización aumentó 2.26% en la última semana y 1.56% en el último año, lo que sugiere una tendencia alcista moderada.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 13.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.85%.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 0 ha sido positivo en los últimos dos días consecutivos. Esto sugiere que la moneda ha estado ganando valor frente a otras divisas.

Este aumento en la cotización podría ser el resultado de factores económicos favorables en el país, lo que da confianza a los inversores y favorece un entorno de estabilidad. La tendencia positiva podría indicar un crecimiento económico sustentable si se mantiene en el tiempo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.