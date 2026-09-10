En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.63 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 3.01%.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró un leve avance semanal de 1.31% y una fuerte variación anual de 183.73%, lo que sugiere estabilidad reciente frente a una marcada oscilación en el último año.

CFE gana margen de maniobra: coloca 20,000 MDP y reordena su perfil de deuda

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 27.97%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 20.14%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha aumentado en comparación con los precios anteriores. Este comportamiento sugiere una recuperación en el valor de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables.

El incremento en la cotización del Quetzal podría ser una señal de confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar el clima financiero en el país.

CFE gana margen de maniobra: coloca 20,000 MDP y reordena su perfil de deuda

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Incertidumbre jurídica en México encarece el capital, pero no frena la inversión, advierten expertos

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos