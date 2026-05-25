En la apertura de mercados de este lunes, 25 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.3 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.2%.

En el mercado del peso mexicano, la última semana mostró un leve avance de 0.06%, mientras que en el último año registra una caída de -9.05%.

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Conocé la cotización de este 2026-05-25.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.27%, es menor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda.

En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA