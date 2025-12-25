En la apertura de mercados de este jueves, 25 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.93 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.07%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.06%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.16%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA