En la apertura de mercados de este jueves, 2 de abril de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.64%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.08%. Estos movimientos reflejan la fluctuación del valor de la moneda en el mercado. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.73%, es mayor que la volatilidad anual del 6.70%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una recuperación en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda de la moneda británica. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta situación en el futuro. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Encuesta Banxico | Ni la guerra ni los aranceles preocupan tanto como la gobernanza del país a la IP