El mercado inmobiliario de Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la escena, y uno de los estados que más polémica genera es Colorado. Allí, la normativa vigente permite a los propietarios una amplia libertad para fijar precios y avanzar con desalojos, en un esquema muy distinto al de otras jurisdicciones con mayor regulación. En Colorado, la legislación es clara: no existe un control de alquileres a nivel estatal, lo que implica que los propietarios pueden fijar el precio que consideren adecuado según el mercado. De acuerdo con normativa y guías legales oficiales, los dueños pueden aumentar el alquiler sin un tope máximo, ya que el estado incluso prohíbe que ciudades o condados impongan límites a los precios. Esto significa que, en la práctica, los incrementos pueden ser significativamente más altos que en estados con regulación, siempre que se respeten ciertas condiciones formales: Este esquema ubica a Colorado como uno de los estados más flexibles para propietarios, pero también uno de los más exigentes para los inquilinos en contextos de subas del mercado. Otro de los puntos clave del sistema es la dinámica de desalojos. En Colorado, los propietarios pueden iniciar el proceso cuando existen causas como: Estas condiciones están contempladas en la legislación estatal, que habilita el desalojo bajo causales específicas. Si bien en 2024 se incorporaron normas de “justa causa” para evitar expulsiones arbitrarias, el sistema sigue siendo más ágil que en otros estados, ya que: Esto genera un escenario donde los propietarios tienen mayor capacidad de recuperar sus propiedades en menos tiempo, especialmente en comparación con estados como California o Nueva York, donde los desalojos pueden demorarse meses o incluso años. El modelo de Colorado combina libertad de mercado en los precios con procedimientos de desalojo relativamente rápidos, lo que para algunos expertos mejora la oferta de viviendas y atrae inversiones. Sin embargo, organizaciones de defensa de inquilinos advierten que esta flexibilidad puede traducirse en: