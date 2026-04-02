En la apertura de mercados de este jueves, 2 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,666.98 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.4%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.15%. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.27%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.49%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Encuesta Banxico | Ni la guerra ni los aranceles preocupan tanto como la gobernanza del país a la IP Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.