En la apertura de mercados de este lunes, 25 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.65 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.36%.

En la última semana, el Peso dominicano mostró un leve aumento de 0.17%, mientras que en el último año acumuló una variación de -4.40%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista a mayor plazo.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 3.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con una volatilidad anual del 11.02%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 indica que la moneda ha aumentado su valor en comparación con días anteriores. Esto refleja una mejora en la confianza económica y un posible fortalecimiento frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante estar atentos a las fluctuaciones, ya que cualquier cambio significativo en el mercado podría influir en esta tendencia. En general, esta alza sugiere un panorama favorable, pero siempre hay que considerar factores externos que podrían afectar la estabilidad del peso.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos