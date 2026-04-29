La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 29 de abril en Estados Unidos es de 17.39 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.04% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 0.34%, pero en el último año retrocedió 9.99%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 3.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.69%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto positivo en el mercado. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Lanza Fideicomiso de Turismo de Los Cabos programa de capacitación