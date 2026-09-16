En la apertura de mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,105.79 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.28%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización mostró un leve avance en la última semana (0.14%), pero en el último año acumula una caída notable (-16.97%), indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad del Peso colombiano en la última semana, con un 7.81%, es menor que la volatilidad anual de un 13.55%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días previos. Esto indica que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente al dólar. La tendencia favorable sugiere que factores económicos están impulsando la estabilidad y crecimiento del Peso en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, significaría que la moneda está depreciándose en comparación con días anteriores, lo que generaría preocupación entre los inversores. Sin embargo, el dato actual refuerza la confianza en la recuperación económica del país.

En resumen, el comportamiento ascendente del Peso colombiano podría ser un indicativo de una economía en mejoramiento o un aumento en la inversión extranjera.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.