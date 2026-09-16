En la apertura de mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.03%.

En la última semana, la libra esterlina subió 0.23%, pero en el último año registra una caída de 2.79%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 2.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento refleja un aumento sostenido en la confianza del mercado hacia la moneda británica.

A pesar de la tendencia positiva, es importante observar que factores externos, como la política económica y la situación global, pueden influir en su comportamiento a futuro.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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