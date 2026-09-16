En la sesión de apertura de este miércoles, 16 de septiembre de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.12 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.18% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.76%, mientras que en el último año registró una caída de -7.19%, lo que indica un repunte reciente en medio de una tendencia anual de debilitamiento.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.31%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.25%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, su valor ha aumentado de forma constante.

La tendencia favorable sugiere que el Peso podría estar ganando fuerza frente al dólar, lo cual es un indicativo de confianza en la economía local.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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