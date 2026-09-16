En la apertura de mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.02%.

En la última semana, la cotización del Euro subió 70.96%, mientras que en el último año cayó 14.99%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.18%.

Hoy, la cotización del Euro ha presentado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto refleja un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere confianza en la moneda europea por parte de los inversores.

Los días previos también mostraron un crecimiento en la cotización, lo que respalda esta tendencia positiva. Este incremento en la valoración del Euro podría estar influenciado por factores económicos favorables en la zona euro.

En resumen, la tendencia creciente del Euro indica un fortalecimiento de su posición en el mercado frente a otras monedas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.