La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 25 de mayo en Estados Unidos es de 3,683.53 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso colombiano cayó -2.88% y en el último año acumuló una variación de -5.44%, lo que señala una tendencia de depreciación en su cotización.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 13.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 12.93%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los dos días consecutivos anteriores, la moneda ha registrado un ligero incremento en su valor.

Este aumento puede ser indicativo de una recuperación en la confianza del mercado, lo que podría influir en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para confirmar su sostenibilidad.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA