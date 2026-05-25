La cotizacióndel Euro este lunes 25 de mayo en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado de Euro, la cotización subió 16.32% en la última semana, pero en el último año acumuló una caída de 72.77%.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 6.18%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un dato de 1. Esto indica que la moneda ha ido en ascenso en relación con su valor en días anteriores, lo que es una señal alentadora para los inversores.

En contraste, la tendencia del Euro podría haber sido diferente si el dato hubiese sido negativo, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La estabilidad de la cotización también es importante, ya que un dato igual a 0 reflejaría un equilibrio en su valor. En general, la reciente tendencia positiva sugiere confianza en el Euro por parte del mercado.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA