La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 25 de mayo en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.05% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la Libra esterlina mostró un leve retroceso: en la última semana cayó -0.58% y en el último año acumuló -1.43%.

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Conocé la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.03%, es inferior a la volatilidad anual del 6.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumentos en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en el mercado.

Comparando con los días anteriores, la reciente alza de la Libra refleja una recuperación frente a las fluctuaciones previas, sugiriendo que factores económicos podrían estar influyendo favorablemente.

Esta tendencia positiva sugiere un posible cambio en la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica del Reino Unido.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos