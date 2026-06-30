En la apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.46 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.06%.

En la última semana, el peso mexicano registró un leve retroceso de -0.54%, mientras que en el último año acumula una caída más marcada de -6.91%, señalando una tendencia bajista más pronunciada a nivel anual.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 7.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 7.58%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado frente a otras divisas, lo que puede reflejar un mayor optimismo en la economía nacional.

En los últimos días, el aumento continuo en el valor del Peso sugiere una mayor confianza en los mercados y una favorable respuesta a las políticas económicas. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro.

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Conocé la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA