La cotizacióndel Peso colombiano este martes 30 de junio en Estados Unidos es de 3,442.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.14% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso colombiano mostró un leve retroceso de -0.17%, mientras que en el último año acumuló una caída más marcada de -10.10%, indicando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 4.70%, es considerablemente menor que su volatilidad anual de 13.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento con respecto a los días pasados. Este ascenso refleja una mayor confianza en la economía local y una posible apreciación frente al dólar.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, se habría observado una tendencia a la baja que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En resumen, la tendencia positiva actual sugiere un fortalecimiento en la demanda del Peso colombiano en el mercado.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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