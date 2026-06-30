La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 30 de junio en Estados Unidos es de 0.76 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.11% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana la Libra esterlina cayó -0.58%, mientras que en el último año avanzó 1.99%, sugiriendo una tendencia anual positiva pese al retroceso reciente.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 3.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.11%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 3, lo que indica que ha estado experimentando un incremento constante en relación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante varios días, reflejando una mayor confianza en la economía británica.

El fortalecimiento de la Libra en este periodo puede estar relacionado con factores como un aumento en las tarifas de interés o un mayor flujo de inversiones extranjeras. Sin embargo, es crucial monitorear las condiciones del mercado, ya que cambios inesperados pueden influir en esta tendencia a corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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