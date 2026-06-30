En la sesión de apertura de este martes, 30 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.88 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.22% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro cayó 0.27%, mientras que en el último año subió 2.19%, señalando una tendencia anual positiva pese al ajuste reciente.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.82%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un incremento en su valor, mostrando una recuperación frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia también era favorable, aunque con fluctuaciones menores. La estabilidad en el crecimiento del Euro sugiere una confianza creciente en la economía de la zona euro.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores como el aumento de la actividad económica y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

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Conocé la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos