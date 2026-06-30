Millones de personas en Estados Unidos deberán extremar las precauciones durante las celebraciones del 4 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia por una “peligrosa y prolongada ola de calor” que se intensificará en gran parte del centro y el este del país, con temperaturas extremas y condiciones que podrían representar un riesgo para la salud.

De acuerdo con el organismo, la combinación de altas temperaturas y elevados niveles de humedad provocará una sensación térmica de hasta 46 grados Celsius (115 °F) en algunas zonas, mientras que muchas ciudades superarán los 37 °C (100 °F) durante varios días consecutivos.

¿Qué estados estarán bajo mayor riesgo por la ola de calor?

El pronóstico indica que el riesgo por calor será de “mayor” a “extremo” en distintos puntos del país, incluidos:

Texas

Florida

Nueva York

Illinois

Washington D. C.

El fenómeno comenzará afectando con mayor intensidad a las Llanuras del Sur y al Valle Medio del Misisipi, para luego desplazarse hacia la región del Atlántico Medio.

Según el NWS, buena parte del centro y del este de Estados Unidos permanecerá bajo un riesgo de calor entre moderado y mayor al inicio de la semana, mientras que el martes varias zonas alcanzarán niveles catalogados como mayores o extremos.

¿Por qué preocupa tanto esta ola de calor?

Además de las temperaturas récord previstas para la semana del Día de la Independencia, los meteorólogos alertaron por otro factor que incrementará el peligro: las noches apenas ofrecerán alivio.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó sobre una ola de calor récord durante las celebraciones del 4 de julio.

El enfriamiento nocturno será limitado, lo que dificultará que el cuerpo se recupere después de jornadas con calor intenso y aumentará el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían romper récords históricos para esta época del año en diferentes regiones del país.

Los incendios agravan la emergencia en el oeste de Estados Unidos

La ola de calor coincide con una complicada temporada de incendios forestales en el oeste del país.

Los estados de Utah y Colorado ya declararon el estado de emergencia debido a los incendios favorecidos por las altas temperaturas y la sequía, un escenario que ya dejó tres bomberos fallecidos y dos heridos en la frontera entre ambos estados.

Actualmente, Estados Unidos registra 27 grandes incendios activos distribuidos en estados como Alaska, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Florida, Idaho y Wyoming.

En lo que va del año, los incendios forestales ya afectaron un 70 % más de superficie que durante el mismo período de 2025, con más de 35.000 focos que dañaron cerca de 2,94 millones de acres.