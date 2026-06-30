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Hervir cáscaras de limón con hojas de laurel frescas es un truco fácil y económico de poner en práctica, ideal para todos los amantes de perfumar los hogares de manera natural.

Esta combinación libera un aroma cítrico y herbal perfecto para refrescar los ambientes sin recurrir a aerosoles o aromatizantes comerciales.

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Hervir cáscaras de limón con hojas de laurel frescas: para qué lo recomiendan

El motivo principal es que ambos ingredientes desprenden aceites esenciales y compuestos aromáticos al hervirse en conjunto.

Las cáscaras de limón aportan una nota cítrica y fresca, mientras que las hojas de laurel son las responsables del aroma herbal y especiado. Cuando se combinan durante la cocción, generan una fragancia capaz de extenderse por los ambientes del hogar.

Hervir laurel permite liberar un aroma herbal perfecto para perfumar hogares.
Hervir laurel permite liberar un aroma herbal perfecto para perfumar hogares.

Para qué se usa la mezcla de cáscaras de limón y hojas de laurel

Este truco casero puede utilizarse para

  • Aromatizar naturalmente los espacios
  • Neutralizar malos olores de la cocina
  • Amplificar la sensación de frescura en el hogar
  • Aprovechar las cáscaras de limón antes de desecharlas
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Cómo se prepara esta mezcla

Para poner en práctica este truco, será necesario

  • Llenar una olla con un litro de agua
  • Colocar hojas de laurel a gusto
  • Colocar cáscaras de limón, según la intensidad que se desee

Es fundamental no dejar la preparación sin supervisión en ningún momento.