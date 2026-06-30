En el estado de Florida, las reglas estatales para viajar con menores de edad son bastantes estrictas.

En el estado de Florida, las reglas estatales para viajar con menores de edad son bastantes estrictas y solicitan a los conductores que el automóvil esté equipado con distintas medidas de seguridad dependiendo de la edad.

Si no se cumplen con las condiciones requeridas por el Estado, las autoridades podrán imponer multas y sumar puntos en la licencia de conducir. Con estas reglas se pretende priorizar las seguridad del infante y reducir al porcentaje mínimo las posibilidades de consecuencias fatales en caso de accidentes.

Si no se cumplen con las condiciones requeridas por el Estado, las autoridades podrán imponer multas y sumar puntos en la licencia de conducir. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

Por orden del Gobierno, se castigará una por una a todos las personas que viajen con un menor de esta manera: ¿Qué condiciones deben cumplir los vehículos de forma obligatoria?

La normativa vigente en Florida exige el cumplimiento de las siguientes reglas si se debe transportar a un menor en el vehículo:

Niños de 0 a 3 años : deben viajar en una silla infantil aprobada o en un asiento infantil integrado al vehículo

Niños de 4 a 5 años: deben utilizar una silla infantil, asiento integrado o booster seat (asiento elevador)

Menores de 18 años: deben llevar cinturón de seguridad independientemente de dónde estén sentados dentro del vehículo

Adicionalmente, las autoridades recomiendan que se intente mantener a los niños y adolescentes en los asientos de atrás la mayor cantidad de tiempo posible, hasta que se alcancen los límites de altura o peso que establecen los fabricantes de las sillas.

¿Qué tipo de sanciones podrían enfrentar quienes no cumplan con esta norma estatal?

Quienes no cumplan con las normas de seguridad vial infantil, podrían recibir este tipo de sanciones:

Multa de hasta 60 dólares

Tres puntos en la licencia de conducir

Además, también se podría sumar la obligación de llevar a cabo un curso de seguridad en sistemas de retención infantil.