Un senador demócrata presentó en el Congreso de Estados Unidos una propuesta para elevar el salario mínimo federal hasta u$s 25 por hora de forma escalonada. La iniciativa alcanzaría a millones de trabajadores y a empresas de todo el país, e implicaría la mayor suba del piso salarial en la historia del país.

La propuesta fue impulsada por el senador Chris Murphy, de Connecticut, junto con legisladores de ambas cámaras. El salario mínimo federal está congelado en u$s 7.25 por hora desde 2009, cuando el Congreso lo actualizó por última vez.

¿Qué propone el proyecto que busca un salario mínimo de u$s 25 por hora?

El proyecto, llamado Living Wage For All Act, plantea subir el salario mínimo federal de u$s 7.25 a u$s 12 por hora en el primer año. A partir de allí, el piso aumentaría de forma gradual hasta alcanzar los u$s 25 por hora.

La aplicación tendría dos plazos según el tamaño del empleador. Una vez alcanzado el tope, las futuras subas quedarían atadas a dos tercios del salario medio nacional para evitar nuevos congelamientos:

Grandes empresas: deberían llegar a u$s 25 por hora hacia 2032.

Resto de los empleadores: tendrían tiempo hasta 2039 para adecuarse.

Otros cambios: el proyecto eliminaría de forma progresiva los salarios reducidos para trabajadores que reciben propinas, jóvenes y personas con discapacidad.

El proyecto, llamado Living Wage For All Act, plantea subir el salario mínimo federal de u$s 7.25 a u$s 12 por hora en el primer año.

¿A quién afecta el cambio del salario mínimo y qué pasa ahora?

El impacto sería amplio: según la oficina del senador Murphy, el 45% de los trabajadores en Estados Unidos gana hoy menos de u$s 25 por hora. La medida apunta a ese universo de empleados de menores ingresos, mientras el piso federal sigue sin moverse desde 2009.

Por ahora se trata de una propuesta que aún debe avanzar en el Congreso. En paralelo, 34 estados, territorios y distritos ya tienen pisos por encima del nivel federal, de acuerdo con la National Conference of State Legislatures, una organización que reúne a legislaturas estatales. El distrito de Columbia encabeza la lista con u$s 17.95 por hora y, entre los estados, Washington lidera con u$s 17.13.