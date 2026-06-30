Quienes quieran ingresar o salir de Estados Unidos tendrán tienen que presentar toda la información requerida en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Entre los más importantes, está el pasaporte. Este debe cumplir con determinadas condiciones como estar en buenas condiciones y dentro de su tiempo de vigencia para que se considere válido. No obstante, los viajeros también tiene que contemplar una regla fundamental en varios países.

Este debe cumplir con determinadas condiciones como estar en buenas condiciones. El Cronista | Shutterstock y EFE

Ni visa ni pasaporte vigente: ¿Cuál es la regla que puede dejarte sin abordar?

Según la normativa federal, los viajeros que deseen viajar al exterior deberán presentar un documento vigente. En el caso de ciudadanos estadounidenses naturalizados tendrán que presentar de forma obligatoria un pasaporte americano a pesar de tener el documento correspondiente a su nacionalidad de origen.

El pasaporte debe cumplir con las siguientes condiciones:

Buen estado físico, sin roturas ni manchas

Estar dentro del plazo de vigencia

Tener al menos 6 meses de vigencia restante al momento de realizar el viaje

Los pasaportes americanos emitidos para adultos tienen validez durante 10 años, a diferencia de los que son gestionados para menores de 16 años, que duran 5 años y no son renovables.

¿Quiénes deberían renovar el pasaporte si quieren viajar en los próximos meses?

Quienes tramitaron su pasaporte entre fines de 2016 y principios de 2017, ya deberían comenzar la gestión de renovación para poder cumplir la regla de los 6 meses.

Países latinoamericanos excluidos de esta regulación

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene una lista de países que quedan exentos de esta normativa. A los ciudadanos de estos países latinoamericanos solo se les solicitará que presenten un pasaporte válido durante su estadía: