Durante los últimos años, en Estados Unidos se han endurecido las políticas migratorias para menores de edad. (Fuente: Shutterstock)

La política migratoria de Donald Trump volvió a quedar bajo la lupa luego de que el senador demócrata Ron Wyden revelara la existencia de una lista interna con más de 500 niños migrantes no acompañados que fueron identificados por el Gobierno de Estados Unidos para una posible expulsión.

Según la información difundida por CNN, el legislador denunció un listado que incluye a menores que permanecen bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), y que podrían formar parte de un nuevo operativo de deportaciones.

¿Qué dice la lista de los más de 500 niños inmigrantes?

De acuerdo con la información difundida por Wyden, el registro está integrado por más de 500 menores migrantes no acompañados que permanecen bajo custodia del Gobierno federal desde hace al menos 180 días.

Se trata de niños que no tienen un padre, familiar o tutor legal en Estados Unidos y que, según el senador, fueron ubicados principalmente en hogares de acogida de largo plazo administrados por proveedores de la ORR.

Hasta mayo, la ORR mantenía bajo su cuidado un promedio de 1.816 menores no acompañados, la mayoría provenientes de países de Centroamérica.

¿Serán deportados?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) aseguró que “no existen planes para tomar como objetivo a estos niños”.

Estados Unidos evalúa nuevas medidas sobre menores migrantes bajo custodia. Fuente: Shutterstock

En una carta dirigida al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., Wyden pidió suspender inmediatamente cualquier evaluación o acción relacionada con posibles expulsiones.

“Se trata de un grave fracaso institucional que pone de inmediato en peligro a cientos de niños vulnerables”, escribió el senador, quien sostuvo que utilizar la agencia encargada de proteger a los menores para facilitar deportaciones representa “una escalada inaceptable del exceso de poder del Ejecutivo”.

Qué respondió el Gobierno de Trump

El organismo afirmó que la Administración de Joe Biden aceleró la entrega de niños migrantes “sin una verificación adecuada de los patrocinadores”, lo que, según el Gobierno, dejó a miles de menores expuestos a abusos y trata de personas.

En ese contexto, sostuvo que la prioridad de la administración Trump es identificar a los padres o tutores legales de los menores extranjeros no acompañados para garantizar que sean entregados a patrocinadores debidamente verificados.

El antecedente que preocupa a las organizaciones

La denuncia de Wyden recuerda un episodio ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno intentó repatriar a decenas de niños guatemaltecos que permanecían bajo custodia federal.

En aquella oportunidad, 76 menores llegaron a ser preparados para abordar vuelos de regreso, pero un juez federal bloqueó temporalmente la medida y los niños fueron devueltos a centros de custodia en Estados Unidos.

Según documentos presentados en ese proceso judicial, algunos padres aseguraron que nunca habían solicitado el retorno de sus hijos, pese a que el Gobierno sostuvo que las repatriaciones habían sido coordinadas con Guatemala.

Para Wyden, la nueva información “sienta las bases para otro esfuerzo de deportación al margen de la ley”, aunque esta vez involucraría a menores de distintos países de origen y tendría un alcance mayor que el intento frustrado del año pasado.