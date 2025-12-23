El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3755.77 este martes, 23 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -1.18% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.63%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un fortalecimiento de la moneda nacional.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos y políticos que puedan influir en la estabilidad del Peso colombiano en el futuro.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.