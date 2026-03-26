La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 26 de marzo de 2026 en México es de 12.87 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.88 pesos y un mínimo de 12.87 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.36%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido negativa, reflejando una inestabilidad en su valor. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 12.50%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.37%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor en relación con otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia indica que el Dólar canadiense podría seguir ganando valor si las condiciones económicas continúan siendo favorables, lo que beneficiaría a los exportadores y podría atraer inversiones extranjeras. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".