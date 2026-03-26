Un fuerte cambio de tiempo comenzará a avanzar sobre Estados Unidos y afectará a distintas ciudades con una marcada baja de temperatura, ráfagas de viento y riesgo de tormentas severas. El pronóstico oficial anticipa el ingreso de un frente frío intenso que pondrá fin al calor anómalo en varias regiones del país. De acuerdo con la información publicada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), este sistema impactará especialmente sobre el centro y el este del país entre el jueves y el sábado, con un descenso térmico que en algunos sectores podría llegar a ser muy brusco. El informe oficial señala que el calor récord se extenderá primero sobre sectores del Medio Oeste, con especial incidencia desde las Altas Llanuras centrales y del sur hasta Illinois e Indiana. Eso ubica bajo vigilancia a ciudades como Chicago, Indianápolis, Wichita, Oklahoma City y áreas cercanas, donde el contraste térmico será uno de los más notorios. A medida que el frente frío avance hacia el sur y el este, también se verán alcanzadas ciudades del valle medio del Mississippi, del valle de Ohio y del sudeste del país. Entre las zonas más comprometidas aparecen corredores urbanos vinculados a estados como Misuri, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee y sectores del sureste estadounidense. El fenómeno no llegará solo con aire más frío. El NWS también advirtió que este patrón estará acompañado por ráfagas intensas y condiciones inestables, por lo que muchas ciudades podrían pasar en pocas horas de temperaturas elevadas a un ambiente mucho más ventoso y fresco. Según el parte oficial del WPC, detrás del frente frío las temperaturas podrían caer entre 20 y 30 grados Fahrenheit en sectores del centro y del este del país. Esa magnitud en la variación es la que explica el fuerte contraste térmico que se espera entre una jornada y la siguiente. Ese patrón favorecerá tiempo más seco, pero también un ambiente bastante más frío que el registrado al inicio de la semana. Además del descenso de temperatura, el pronóstico oficial advierte sobre tormentas severas dispersas en el valle medio del Mississippi y el valle de Ohio durante la tarde y noche del jueves. En paralelo, el sistema también dejará precipitaciones invernales en sectores del norte del país, mientras que hacia el oeste el frente avanzará con menos humedad, aunque con ráfagas intensas.