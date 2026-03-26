Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 26 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.678 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -8.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 22.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.57%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 26 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367,800 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 735,600 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,839,000 pesos colombianos.