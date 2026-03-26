El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó sus mecanismos de control y advirtió que los contribuyentes que mantienen deudas fiscales sin resolver y no responden a las notificaciones oficiales pueden enfrentar medidas de cobro más severas. Cuando un caso avanza por falta de respuesta, el organismo puede aplicar acciones como el congelamiento de cuentas bancarias, embargo de salarios y bienes, e incluso intensificar el contacto con el contribuyente. Uno de los principales factores que agrava la situación fiscal es no responder a las comunicaciones oficiales. El IRS envía avisos para: Si el contribuyente no actúa dentro de los plazos establecidos, el IRS puede: En algunos casos, especialmente cuando la deuda es elevada o el caso está avanzado, el IRS puede: