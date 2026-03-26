Al momento de comprar un coche en California, realizar el trámite del registro es esencial para poder circular legalmente en el estado. Si bien en general cuando esta operación se realiza a través de un concesionario el servicio suele estar incluido, si no es el caso la gestión tendrá que ser realizada por el nuevo dueño. Para esto, es esencial cumplir con todos los requisitos y formularios requeridos, pues de lo contrario el rodado no podrá anotarse. De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, para matricular un vehículo es obligatorio presentar Además será indispensable presentar los siguientes documentos y pagar las tarifas correspondientes según el caso Si no se cumple con estos requisitos, no se podrá registrar el vehículo correctamente. Los vehículos que tengan menos de 4 años no deben presentar certificado de inspección de smog, aunque deberán pagar las tasas. En caso de que el coche tenga más de este tiempo, el concesionario debe obtener una certificación de smog en la mayoría de los casos