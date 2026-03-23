El Servicio Militar Nacional (SMN) vuelve a ser un tema clave en 2026 para miles de ciudadanos, incluidos los mexicanos que viven en Estados Unidos y deben regularizar su situación. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó cómo será el proceso, quiénes están obligados y cuáles son las fechas que no se pueden pasar por alto. Con el objetivo de frenar la desinformación que circula cada año, las autoridades detallaron los pasos formales para tramitar la cartilla militar y cumplir con esta obligación constitucional. De acuerdo con la Sedena, el Servicio Militar Nacional sigue siendo obligatorio en México, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto implica que: Para los mexicanos en EE.UU., esto significa que pueden y deben gestionar su cartilla militar a través de consulados, evitando problemas futuros en trámites oficiales. El trámite incluye un alistamiento inicial y la participación en un sorteo anual, que define la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con el servicio: Este sistema busca adaptarse a las capacidades físicas y disponibilidad de cada persona. La Sedena confirmó que el programa se desarrollará en 13 sesiones sabatinas, con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas, divididas en dos etapas: Durante estos períodos, quienes resulten “encuadrados” deberán asistir los sábados para cumplir con la capacitación correspondiente. Para quienes viven fuera de México, especialmente en Estados Unidos, tener la cartilla militar liberada puede ser fundamental para: Además, la Sedena insiste en que no cumplir con esta obligación puede generar restricciones, por lo que recomienda iniciar el proceso cuanto antes en los consulados correspondientes.