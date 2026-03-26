El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores deben cumplir para poder matricular su coche en el estado, habilitándolo a registrarlo y circular legalmente. Si bien en general se eliminaron pruebas que antes eran necesarias para poder realizar este trámite, las autoridades detallan que los residentes de 17 condados en particular aún deben realizarlas y mostrar un comprobante que lo acredite. Aunque en general los vehículos ya no deben realizar inspección de seguridad antes de matricularse, se exige que los rodados de 17 condados presenten el certificado de que cumplieron con una inspección de emisiones La exención de emisiones sólo aplica a quienes circulen en vehículos particulares. En el caso de los rodados que se utilizan con fines comerciales, se exige que todos presenten una inspección comercial aprobada, sin importar el condado en el que resida el conductor. Por otra parte, el DMV confirmó que el “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente y especificó que no todos los servicios de registro se encuentran disponibles en este momento. Sin embargo, quienes resulten elegibles para realizar su renovación de forma online aún podrán llevar a cabo el trámite de forma digital utilizando Texas by Texas (TxT).