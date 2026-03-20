La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los turistas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que cuenten con una excepción para tramitarla, será solicitada para que se habilite el viaje al puerto de entrada. En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial sobre la importancia de cuidar físicamente la integridad de la visa y de mantenerla en el pasaporte donde fue originalmente emitida por primera vez. Cuando este documento se presente con daños o fuera de la identificación correspondiente, las autoridades la anularán de manera inmediata. De acuerdo con las autoridades, las visas americanas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte donde fueron emitidas o que evidencian daños severos, pierden toda su validez. “Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se afirma. Un ejemplo de esto es que se desgarre la página o que el documento intente removerse de un pasaporte vencido para colocarse sobre uno nuevo. En dichos casos no sólo la visa original debe permanecer en su lugar, sino que será necesario viajar con ambos documentos (el pasaporte nuevo y el pasaporte vencido, con la visa) La visa americana debe utilizarse únicamente para el propósito para el que fue emitida, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que avala podrían poner en peligro su perdurabilidad. Un ejemplo es comprar mercadería para revender utilizando la visa de turismo, dado que bajo esta categoría no se admite ninguna actividad comercial. Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados es esencial para preservar el documento y volver a utilizarlo, pues cuando se exceden estos períodos la visa se anula automáticamente por considerarse fuera de estatus. En estos casos, no puede volver a utilizarse para viajar.