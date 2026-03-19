El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que mantiene activos sus mecanismos de embargo para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, incluyendo la posibilidad de congelar cuentas bancarias, retener salarios y quitar bienes si no se realiza un trámite clave dentro del plazo establecido. La medida forma parte del proceso de cobro de deudas tributarias. Según el organismo, cuando un contribuyente no presenta su declaración o no paga lo adeudado, puede iniciarse un procedimiento legal que termina en un embargo directo sobre sus ingresos y propiedades. El embargo del IRS, conocido como “levy”, es una herramienta legal que permite al gobierno incautar bienes para saldar una deuda tributaria. Esto incluye dinero en cuentas bancarias, salarios, vehículos y propiedades. Este proceso no ocurre de forma inmediata. Antes de aplicar la medida, el IRS envía notificaciones formales al contribuyente, incluyendo un aviso final que informa la intención de embargo y el derecho a una audiencia. Si la persona no responde ni regulariza su situación, el organismo puede avanzar con la retención de fondos o la incautación de bienes hasta cubrir la deuda pendiente. El requisito principal es presentar la declaración de impuestos y pagar la deuda correspondiente dentro del plazo fiscal. No cumplir con este trámite activa el proceso de cobro del IRS. El organismo también indica que, en caso de no poder pagar el total, se puede evitar el embargo mediante acciones como: La clave es no ignorar las notificaciones. El IRS puede aplicar un embargo cuando el contribuyente no responde a los avisos ni toma medidas para resolver la deuda. Una vez iniciado el embargo, el IRS puede actuar sobre distintos tipos de activos. En el caso de cuentas bancarias, existe un período breve antes de que el dinero sea retirado, lo que permite al contribuyente intentar resolver la situación. El proceso continúa hasta que la deuda se paga completamente o se alcanza un acuerdo con el IRS.