El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3695.47 este martes, 5 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.09% en comparación con la cotización del día anterior. En el mercado del Peso colombiano, la cotización subió 1.69% en la última semana, pero en el último año acumuló una caída de -7.26%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano fue del 8.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 13.91%. Hoy, la cotización del Peso colombiano se presenta en una tendencia positiva, siendo el dato de 1 igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del peso ha mostrado un ligero aumento, fortaleciendo su posición frente a otras monedas. Por otro lado, la tendencia de los días anteriores ha permitido que el Peso colombiano gane confianza, al ubicarse en un ciclo ascendente que podría seguir beneficiando a los comerciantes y exportadores. Este comportamiento sugiere una recuperación en la economía local, aunque es importante monitorear la estabilidad futura de la moneda. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.