La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3699 este martes, 5 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.8%. En la última semana, el peso mexicano registró un leve descenso de -0.09%, mientras que en el último año acumuló una caída de -9.51%, señalando una tendencia bajista en su cotización. La volatilidad económica del Peso mexicano durante la última semana fue del 8.15%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.23%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas. Este crecimiento en la cotización puede ser resultado de una mayor confianza en la economía local o de factores externos favorables. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.