La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.39 este martes, 5 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.24%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió (+1.00%), mientras que en el último año cayó (-1.10%), señalando mejora reciente pese a un balance anual negativo. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 3.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.09%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido, lo cual beneficia a quienes realizan transacciones en pesos. En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización. Por ahora, esta mejora en el valor del peso refleja una estabilidad creciente en la economía local. Analizando esta tendencia, podemos concluir que el incremento en la cotización del Peso dominicano podría estar vinculado a factores económicos favorables, como un aumento en las remesas o en la inversión extranjera. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.