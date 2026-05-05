Al cierre de mercados de este martes, 5 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.63. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.13%. La cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.17% en la última semana y 1.67% en el último año, indicando una tendencia positiva con mayor impulso reciente. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.86%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 19.65%. La cotización del Quetzal guatemalteco en el día 1 muestra una tendencia positiva, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía local y puede estar influenciada por factores como el crecimiento en las exportaciones o la inversión extranjera directa. En contraste, si los datos de días anteriores hubieran reflejado una tendencia negativa, esto habría indicado preocupaciones sobre la estabilidad económica de Guatemala. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un camino favorable que podría continuar si se mantienen las condiciones económicas actuales. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.