La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7382 este martes, 5 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.11%. En el mercado de la Libra esterlina, la última semana registró una caída de -52.55% y en el último año acumuló un descenso de -44.50%, evidenciando una tendencia bajista. La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 7.60%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 6.43%. La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva al registrar un -1 igual a 2, lo que indica que su valor ha aumentado en relación con los días anteriores. Esta subida refleja una confianza renovada en la economía británica, impulsando su valor frente a otras monedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas fluctuaciones pueden verse influenciadas por factores externos como cambios en las políticas económicas y eventos globales. La tendencia actual sugiere un momento favorable, pero es crucial monitorear su continuidad en el futuro cercano. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.