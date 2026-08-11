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Los extranjeros que desean establecerse en Estados Unidos con permiso de trabajo tienen varias formas de lograrlo, ya sea a través de la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card, conocida como Formulario I-551) u otras alternativas.

Entre las opciones que se pueden tramitar con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para poder trabajar de forma legal en Estados Unidos se encuentra el Formulario I-765 , conocido como Solicitud de Autorización de Empleo, a través de la que se obtiene el Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Formulario I-765: ¿Quiénes pueden acceder?

Estados Unidos establece varias categorías de elegibilidad. Las más frecuentes son:

Personas refugiadas y ciertos familiares.

Solicitantes o beneficiarios de asilo.

Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) si la designación de su país se encuentra vigente.

Personas con permiso de permanencia temporal cuya categoría permita pedir autorización laboral (Parole).

Solicitantes de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.

Algunos estudiantes F-1.

Determinados cónyuges de titulares de visas H-1B.

Personas con solicitudes o estatus vinculados con las visas T y U, VAWA u otros programas humanitarios.

Beneficiarios del DACA que cumplan con los requisitos vigentes.

Ciertos beneficiarios de peticiones de residencia por empleo que enfrentes circunstancias apremiantes.

Para solicitarla se debe indicar un código de elegibilidad que se puede consultar en la página oficial de USCIS .

No se puede usar el Formulario I-765 si no se cuenta con una base migratoria previa.

No se puede usar el Formulario I-765 si no se cuenta con una base migratoria previa. ChatGPT

Estados Unidos permite la estadía legal con permiso de trabajo: ¿Cómo obtener el Formulario I-765?

Para obtener el Documento de Autorización de Empleo se deben seguir lo siguientes pasos:

Completar el formulario, ya sea en línea o en papel. Adjuntar documentos que acrediten identidad y situación migratoria como fotografías. Pagar la tarifa aplicable o solicitar una exención si la categoría lo permite. Presentar la solicitud en la dirección correspondiente o a través de la página de USCIS. Acudir a una cita biométrica si USCIS la requiere. Esperar la decisión. Si la solicitud es aprobada, USCIS emite el EAD.

¿Qué otros caminos existen para obtener un permiso de trabajo?

El Formulario I-765 no es necesario en todos los casos, también se puede optar: