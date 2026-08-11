Mantener el pasaporte mexicano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país.

Mantener el pasaporte mexicano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país, además de ser indispensable para la tramitación de la visa, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.

De forma ocasional, puede que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido . Esto puede deberse a daños en la tapa o las hojas, falta de páginas libres o la regla de los seis meses que exigen países como Estados Unidos.

Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos mexicanos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses . Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte mexicano vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda .

Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses ChatGPT

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento suele ser:

Agendar una cita. Completar la solicitud correspondiente. Presentar el pasaporte anterior. Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana. Presentar el comprobante de pago. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Recibir el nuevo pasaporte conforme a los tiempos de entrega.

¿Cómo tramitar la visa americana desde México?

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es: