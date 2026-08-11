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En los últimos meses, el romero ha evolucionado de ser una hierba clásica utilizada en la cocina para convertirse en una de las plantas predilectas para el hogar. Cada vez son más las personas que optan por colocar una ramita de romero en la ventana, no únicamente por su aroma penetrante, sino también por los beneficios prácticos y simbólicos que se le asocian.
Este acto sencillo, que no demanda experiencia en jardinería, puede transformar el ambiente del hogar y proporcionar una sensación de frescura ininterrumpida.
Colocar ramas de romero en las ventanas del hogar: para qué se usa
Uno de los motivos más significativos para situar romero en la ventana radica en su capacidad para aromatizar los ambientes de manera natural. Al estar expuesta a la luz solar y a la ventilación apropiada, la planta emite sus aceites esenciales, generando un aroma fresco y puro que se percibe al abrir la ventana.
A diferencia de los ambientadores artificiales, el romero no resulta intrusivo y mantiene el espacio perfumado durante la totalidad del día.
Además de su funcionalidad, el romero posee una connotación simbólica importante en diversas culturas. Según creencias tradicionales, colocarlo en la ventana —un vínculo entre el interior y el exterior— se asocia con:
- Protección del hogar
- Renovación de energías
- Sentido de armonía y equilibrio
- Bienestar general en los espacios
Por esta razón, muchas personas lo escogen como una planta “guardiana” del hogar.
Cuáles son las ventajas de poner romero en las ventanas del hogar
Colocar romero en la ventana ofrece diversas ventajas, como:
- Aroma fresco y duradero
- Sensación de limpieza y orden
- Asociación con energía positiva
- Planta resistente y de fácil cuidado
- Detalle decorativo simple y natural
Dónde colocar el romero para optimizar su buen crecimiento
El lugar óptimo es del lado interno de la ventana, donde reciba luz directa o semidirecta. Asimismo, puede ser ubicado en el exterior, siempre que esté resguardado de:
- Vientos intensos
- Heladas
- Cambios abruptos de temperatura