El pasaporte es uno de los documentos más importantes para viajar a nivel internacional.

El pasaporte es uno de los documentos más importantes para viajar a nivel internacional debido a que es aceptado en la mayoría de los países para permitir el ingreso junto con otros requisitos de ingreso.

No obstante, en ocasiones no alcanza con que el documento en cuestión no se encuentre vencido, sino que también debe cumplir con otras condiciones para considerarse válido. Países como Colombia, México y Estados Unidos, por ejemplo, exigen que tenga un tiempo mínimo de vigencia.

Colombia, México y Estados Unidos prohíben el ingreso y salida: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Colombia, México y Estados Unidos comparten la condición de que el pasaporte que se presente para viajar e ingresar al país debe contar con un mínimo de seis meses de vigencia.

Esta regla existe para evitar que el documento venza durante la estadía y que el viajero quede indocumentado , además de garantizar margen legal ante retrasos o extensiones de viaje.

Colombia, México y Estados Unidos comparten la condición de que el pasaporte que se presente para viajar e ingresar al país debe contar con un mínimo de seis meses de vigencia ChatGPT

Los requisitos de ingreso de cada país

Colombia exige un pasaporte vigente, o en caso de que sea un ciudadano de un país miembro del Mercosur o la Comunidad Andina, el Documento Nacional de Identidad. Además, los agentes de Migración Colombia pueden solicitar un boleto de salida, pruebas de alojamiento y el pre-registro obligatorio en el sistema Check-Mig.

México , por otro lado, además de un pasaporte vigente, se exige una visa en caso de que el país no se encuentre exento, y además los agentes del Instituto Nacional de Migración (INAMI) pueden solicitar boleto de regreso, comprobante de alojamiento y acreditación de recursos económicos para cubrir la estadía. Adicionalmente, se debe llenar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) al arribar.