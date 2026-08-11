El calendario vuelve a marcar una de las fechas que cada año genera dudas entre millones de personas en Estados Unidos. Después de varios meses con el horario de verano, el país volverá al horario estándar en noviembre de 2026, por lo que los relojes deberán modificarse nuevamente.

La fecha ya está establecida: el domingo 1 de noviembre de 2026 finalizará el Daylight Saving Time en la mayor parte de Estados Unidos. Durante la madrugada, los relojes se atrasarán una hora.

¿Cuándo cambia el horario en Estados Unidos?

El próximo cambio de horario será el 1 de noviembre de 2026. En los lugares que observan el horario de verano, cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m., volverá a marcar la 1:00 a. m.

En otras palabras, los residentes tendrán una hora adicional durante esa madrugada.

El cambio también significa que habrá más luz durante las primeras horas de la mañana, mientras que el atardecer llegará aproximadamente una hora antes.

La normativa actual establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Este calendario está vigente desde 2007.

¿Qué estados deberán atrasar una hora?

La modificación afectará a prácticamente todos los estados que actualmente aplican el horario de verano.

Entre ellos se encuentran:

Nueva York

Florida

California

Texas

Illinois

Nueva Jersey

Pensilvania

Georgia

Arizona , parcialmente

Washington

Colorado

Michigan

Massachusetts

Ohio

Virginia

En estados con más de una zona horaria, el cambio se produce de acuerdo con la hora local correspondiente.

¿Qué estados no cambian la hora?

No todo Estados Unidos modifica sus relojes.

Hawái mantiene el mismo horario durante todo el año y la mayor parte de Arizona tampoco utiliza el horario de verano. La excepción es la zona de Arizona que corresponde a la Nación Navajo, que sí aplica el cambio.

Los territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE. UU. tampoco utilizan el horario de verano.

¿Por qué Estados Unidos cambia la hora?

El Daylight Saving Time busca aprovechar mejor la luz natural durante determinadas épocas del año. Durante el período de verano, los relojes se adelantan una hora y el atardecer ocurre más tarde.

En noviembre sucede lo contrario: termina el horario de verano y comienza nuevamente el horario estándar.

Por eso, la madrugada del 1 de noviembre de 2026 será particularmente larga en los lugares donde se aplica el cambio: después de llegar a las 2:00 a. m., el reloj volverá a la 1:00 a. m.

¿Hay que cambiar manualmente los relojes?

Los teléfonos celulares, computadoras y muchos dispositivos conectados a Internet suelen actualizar automáticamente la hora. Sin embargo, relojes de pared, despertadores, electrodomésticos y otros dispositivos que no tienen actualización automática pueden requerir un ajuste manual.

Por eso, se recomienda revisar la hora antes de comenzar el día el domingo 1 de noviembre.

¿Cuándo volverá a cambiar el horario?

Una vez terminado el horario de verano en noviembre, el próximo cambio en la mayor parte de Estados Unidos será en marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora. El sistema vigente establece que esto ocurre el segundo domingo de marzo.