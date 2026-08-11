En la sesión de apertura de este martes, 11 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.14 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior.

En el mercado del Peso mexicano, la cotización se debilitó: en la última semana descendió 0.66% y en el último año retrocedió 8.00%.

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Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, del 3.62%, es menor que la volatilidad anual de 7.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, el Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha incrementado su cotización respecto a los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo en que se observa este crecimiento, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado.

Este aumento podría estar relacionado con factores económicos que impulsan la confianza en la moneda nacional. Si esta tendencia continúa, podría resultar en una consolidación de la fortaleza del Peso en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA