El Formulario I-512 , conocido como Advance Parole, permite a solicitantes de Green Card, beneficiarios de DACA y algunos titulares de estatus temporal salir de Estados Unidos y volver a entrar sin que su trámite migratorio pendiente se considere abandonado. Lo emite el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mediante el Formulario I-131.

El documento no reemplaza una visa ni habilita el ingreso al país a quienes están en el exterior: es exclusivamente para personas que ya se encuentran en EE.UU. con una solicitud en curso. Su validez suele extenderse hasta un año, aunque USCIS recomienda que los viajes no superen los 90 días.

¿Quiénes pueden viajar con el Formulario I-512 y qué papeles necesitan?

El beneficio alcanza a tres grupos principales: quienes ajustan su estatus para obtener la Green Card, beneficiarios de DACA que viajan por motivos educativos, laborales o humanitarios, y algunos titulares de TPS. En todos los casos, la solicitud pendiente debe seguir activa al momento del viaje.

Para tramitarlo, el solicitante presenta el Formulario I-131 junto con una identificación oficial, comprobante del trámite pendiente, dos fotos tipo pasaporte recientes y documentación que justifique el viaje si corresponde. Antes de salir del país conviene reunir:

Copia de identificación vigente (pasaporte o licencia)

Comprobante de la solicitud pendiente, como el recibo del Formulario I-485

Dos fotos tipo pasaporte tomadas en los últimos 30 días

Documentación adicional si el viaje responde a una razón humanitaria

El formulario es exclusivamente para personas que ya se encuentran en EE.UU. con una solicitud en curso. Shutterstock

¿Qué pasa si el viaje se hace sin autorización o el documento vence afuera de EE.UU.?

Viajar antes de que USCIS apruebe la Advance Parole puede interpretarse como el abandono de la solicitud pendiente, incluido un trámite de Green Card en curso. Por eso la recomendación es esperar la aprobación formal antes de comprar pasajes o salir del país.