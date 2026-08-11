La cotizacióndel Peso colombiano este martes 11 de agosto en Estados Unidos es de 3,137.98 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.57% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización en el mercado de Peso colombiano cayó -2.17% y en el último año acumula un descenso de -15.98%, lo que muestra una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que es del 6.12%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha reflejado en un incremento constante, donde el dato de 1 se ha mantenido por encima de días recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo cual podría estar influenciado por factores económicos favorables o por una mayor confianza en el mercado.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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